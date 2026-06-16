Ученые выявили связь между ультраобработанными продуктами и болезнями кишечника

Международная группа исследователей обнаружила связь между регулярным употреблением ультраобработанных зерновых продуктов и повышенным риском развития воспалительных заболеваний кишечника. Результаты работы опубликованы в научном журнале The American Journal of Gastroenterology (AJG).

Ученые проанализировали данные масштабного международного проекта PURE, в котором приняли участие 124,6 тысячи человек из 21 страны, и пришли к выводу, что ультраобработанные зерновые продукты могут быть связаны с повышенным риском воспалительных заболеваний кишечника.

В ходе исследования специалисты изучили пищевые привычки участников и отследили случаи развития болезни Крона и язвенного колита. Особое внимание было уделено продуктам глубокой промышленной переработки, изготовленным из муки и круп.

К этой категории относятся фабричная сладкая выпечка, булочки, печенье, крекеры, сухие завтраки и другие изделия, содержащие различные добавки для улучшения вкуса, текстуры и увеличения срока хранения.

Анализ показал, что у людей, ежедневно употреблявших не менее 19 граммов таких продуктов, риск развития воспалительных заболеваний кишечника был на 86% выше по сравнению с теми, кто съедал менее 9 граммов в сутки. Кроме того, высокий уровень потребления ультраобработанной пищи в целом оказался связан почти с четырехкратным ростом вероятности возникновения подобных заболеваний.

При этом исследователи выявили противоположную тенденцию для некоторых менее переработанных продуктов. В частности, употребление свежего хлеба и риса ассоциировалось с более низким риском развития воспалительных процессов в кишечнике.

Авторы работы считают, что негативный эффект могут вызывать не сами зерновые культуры, а особенности промышленной обработки и используемые пищевые добавки. По мнению ученых, для окончательного подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные исследования.

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