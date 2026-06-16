В ГД предложили увеличить выплаты по программе «Земский доктор»

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили увеличить единовременные выплаты медикам, которые переезжают работать в сельскую местность и небольшие города. Соответствующее обращение направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС .

Согласно обращению, направленному председателю правительства Михаилу Мишустину, парламентарии предлагают увеличить минимальные единовременные выплаты для специалистов, которые трудоустраиваются в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

В частности, размер поддержки для врачей предлагается повысить до 1,5 млн рублей, а для фельдшеров и акушерок — до 1 млн рублей.

Отдельные меры предусмотрены для работников удаленных и труднодоступных территорий. Для этой категории предлагается установить минимальные выплаты в размере 2 млн рублей для врачей и 1,25 млн рублей для среднего медицинского персонала.

Еще более высокий уровень поддержки предлагается сохранить для специалистов, работающих в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В этих регионах выплаты могут составить не менее 2,5 млн рублей для врачей и 1,5 млн рублей для фельдшеров и акушерок.

Авторы инициативы считают, что такие меры помогут сократить кадровый дефицит в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, который особенно остро ощущается в сельской местности и отдаленных районах страны.

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