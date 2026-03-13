Эротика или спорт? Фигуристы Бойкова и Козловский развенчали главный миф

Трехкратные чемпионы России и победители чемпионата Европы фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в документальном сериале «Метод Тутберидзе» на платформе Okko откровенно рассказали о неожиданных и даже курьезных моментах своей работы. Пара, известная своими сложнейшими поддержками, обсудила, насколько эротичным можно считать их вид спорта, и вспомнила случай, который мог закончиться травмой, но запомнился совсем по другой причине.

Дмитрий признался, что никогда не задумывался об эротическом подтексте фигурного катания, воспринимая его исключительно как работу. Александра поддержала партнера, заметив, что для нее этот спорт тоже не кажется эротичным. По ее мнению, гораздо больше похоже на отношения между мужчиной и женщиной в танцах на льду, где нет акробатики, а все строится на взаимодействии.

«Саша для меня — это все-таки не какой-то мешок с картошкой. Саша для меня не какой-то инструмент, а все равно живой организм», — подчеркнул Козловский, объясняя, что, несмотря на рабочий процесс, он относится к партнерше иначе, чем к простому инвентарю.

Бойкова, в свою очередь, рассказала о трудностях, с которыми сталкивается любой фигурист в парах. Ей пришлось учиться делать поддержки, и не все получалось сразу. Один из таких уроков едва не закончился падением вниз головой, но Козловский успел среагировать.