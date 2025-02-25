Еще две номинации: Юру Борисова номинировали на премию «Ника»

Российский актер Юра Борисов получил две номинации на престижную премию «Ника» за работу в фильмах «Сто лет тому вперед» и «Кончится лето». Об этом стало известно из списка номинантов, опубликованном на официальном сайте премии.

Актер также претендует на звание лучшего актера второго плана за свою работу в фильме «Сто лет тому вперед».

На этот раз премия «Ника» особенно богата на номинации. Лидером стал фильм «Воздух» с девятью номинациями. Картины «Смотри на меня!» и «Мастер и Маргарита» следуют за ним с семью номинациями. Фильмы «Снег в моем дворе» и «Кончится лето» получили по пять номинаций.

На звание «Лучшая мужская роль» претендуют Юра Борисов, Сергей Безруков и Евгений Цыганов. Посмертно номинирован Роман Мадянов.

Борьба за «Лучшую женскую роль» пройдет между Юлией Снигирь, Анастасией Талызиной, Александрой Урсуляк и Алиной Ходжевановой. Посмертно номинирована Евгения Добровольская.

В категории «Лучший сценарий» представлены Бакур Бакурадзе, Андрей Кончаловский и Елена Киселева. Кандидатами на звание «Открытие года» стали Зака Абдрахманова, Анна Кузнецова и Николай Ларионов.

В категории «Лучший сериал» номинированы «Дети перемен», «Первый номер», «Плевако», «Преступление и наказание», «Столыпин» и «Трасса». В «Лучший анимационный фильм» вошли работы «Лунтик. Возвращение домой», «Необыкновенная история одного льва», «Ручей, бегущий в горы».

Премия «Ника» была основана в 1988 году. Она признана одной из самых авторитетных в российском кинематографе. В 2025 году церемония награждения состоится 24 марта.

Ранее стало известно, что исполнивший роль русского телохранителя в «Аноре» Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США.