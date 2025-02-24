Исполнивший роль русского телохранителя в «Аноре» Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США

Российский актер Юра Борисов не смог завоевать премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за свою роль в фильме «Анора». Награда в категории «Лучшая мужская роль второго плана» досталась Кирану Калкину за работу в картине «Настоящая боль», передает РБК.

Для Борисова эта неудача стала очередным ударом в противостоянии с Калкиным, поскольку именно он оставил актера без наград на других значимых кинофестивалях, таких как «Золотой глобус» и BAFTA. Тем не менее Борисов номинирован на «Оскар».

Фильм «Анора», в котором Борисов исполнил роль Игоря — человека, работающего на родителей российского олигарха, привлек внимание критиков и зрителей. В сюжете кинокартины главная героиня, работающая в ночном клубе, начинает отношения с сыном олигарха Ваней, который втайне женится на ней. Герои сталкиваются с противодействием со стороны родителей молодого человека.

«Анора» был представлен в других категориях на SAG Awards — в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучший каст». Борисов уже успел получить награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за свою роль в этом фильме. Кроме того, «Анору» отметили «Золотой пальмовой ветвью» на Каннском кинофестивале. Фильм также получил две награды на BAFTA.

Юре Борисову 32 года. Он родился в подмосковном Реутове и успел заявить о себе, сыграв в более чем 60 фильмах и сериалах. Его знаковые работы включают роли в фильмах «Серебряные коньки», «Сто лет тому вперед», «Калашников» и «Купе номер шесть».

Ранее звезда «Мастера и Маргариты» Юрия Снигирь назвала Юру Борисова сволочью из-за намека на возраст.