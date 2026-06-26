Еще один гол из РПЛ на чемпионате мира: форвард Махачкалы забил голландцам
Форвард махачкалинского «Динамо» Мастури забил в ворота Нидерландов на ЧМ
Фото: [ФИФА]
Сборная Туниса в заключительном матче группового этапа в группе F уступила команде Нидерландов со счетом 1:3. Единственный мяч в составе африканской команды забил представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури.
Тунисец отличился на 54-й минуте, точно пробив головой после подачи углового. К тому моменту команда Мастури уже уступала со счетом 0:2.
Сборная Туниса провалила турнир, проиграв все три матча с общей разницей 2-12. В Группе F Нидерланды вышли с первого места (7 очков), Япония со второго (5), Швеция с третьего (4).
Первый гол футболиста РПЛ на чемпионате мира состоялся в матче Иран — Новая Зеландия (2:2), когда отличился иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби. После матча он посетовал на несправедливые условия, в которых находится на ЧМ его сборная.