«Смертельный "коктейль" из лекарств». Жительница Нью-Йорка отравила дочь и четырех внуков

Как передает телеканал ABC со ссылкой на данные правоохранительных органов, трагедия произошла в городе Меканиквилл. Тела погибших обнаружили в одной из квартир после того, как встревоженные соседи, не видевшие семью длительное время, обратились в полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела 44-летней Сары Майерс и ее детей в возрасте от 10 до 13 лет. Сама предполагаемая злоумышленница, Эми Стедман, также была найдена мертвой. Шеф городской полиции Уильям Рэббит сообщил, что собранные улики, в числе которых была рукописная записка, указывают на преднамеренное отравление. В ходе осмотра квартиры изъяты многочисленные лекарственные препараты как рецептурные, так и отпускаемые без рецепта. Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после завершения токсикологических экспертиз .

Местные жители шокированы произошедшим. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства этого дела.

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