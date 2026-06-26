«"Гречневую кашу ешь, а молоко — не пей!"». Что нельзя делать в Акулинин день 26 июня 2026 года?

26 июня 2026 года – дата, когда православные христиане вспоминают святую мученицу Акилину, а в народном календаре наступает Акулина Гречишница – период, когда лето окончательно вступает в свои права, а вместе с теплом пробуждаются огромные стаи комаров, сообщает «МК» .

Этот день полон контрастов: церковное почитание святости соседствует с языческими суевериями, нумерологическая символика даты (26.06.2026) переплетается с житейской наблюдательностью предков. Сторонники нумерологии говорят об усиленной вибрации любви и стабильности, тогда как астрологи обращают внимание на эмоциональное напряжение из-за Луны в знаке Скорпиона и приближающегося ретроградного Меркурия.

Как следует провести этот день, чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу? Перечень рекомендаций, основанный на опыте предшествующих поколений.

1. Воздерживаться от молока

Это главный и самый неожиданный запрет. Существовало поверье, что в этот день молоко приобретает свойства «акульего» или «от бешеной коровки». Его употребление грозило расстройством желудка, отравлением или упадком сил. Гречневую кашу в этот день рекомендовалось есть без молочных добавок.

2. Отложить посадку огурцов

Если высадить огурцы именно на Акулину, то, по приметам, они вырастут горькими, деформированными и не порадуют богатым урожаем. Эти работы лучше перенести на другой день.

3. Избегать жалоб, похвальбы и ссор

Запрещено сетовать на жизненные обстоятельства – это может только усугубить трудности, а также хвастаться достижениями, чтобы не отпугнуть везение. Словам в этот день приписывают особую магическую силу. Брань, конфликты и распространение слухов находились под строжайшим табу – считалось, что они способны навлечь серьёзные беды и даже «перерезать нить судьбы».

4. Не перенапрягаться на работе

Нельзя доводить себя до изнеможения. Предки полагали, что ослабленный физически человек становится лёгкой мишенью для нечистой силы. Изнурительный труд до глубокой ночи не принесёт положительных результатов, лучше уделить время завершению уже начатых дел.

5. Не брать чужие вещи и не давать необдуманных обещаний

Не поднимайте случайно найденные монеты или платки – бытовало мнение, что так можно «подобрать» чужие проблемы. Также не рекомендуется вслух рассказывать о своих планах и мечтах, чтобы случайно не сглазить задуманное.

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