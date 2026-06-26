«Документы не понадобятся»: с 2027 года пенсию в России будут начнут назначать автоматически
Депутат Панеш: с 2027 года пенсию по старости будут назначать автоматически
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В России с 1 января 2027 года планируют перейти на автоматическое назначение страховой пенсии по старости. Об этом агентству «Прайм» сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявление в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии», – сказал парламентарий.
Панеш добавил, что после вступления законопроекта в силу Социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста. Основанием станут данные, уже имеющиеся в системе фонда.
Депутат уточнил, что новый порядок затронет всех россиян. Исключение составят граждане с трудовым стажем за рубежом – им по-прежнему придется подтверждать его через личное обращение.
Ранее сообщалось о том, что в пяти регионах России средняя пенсия превысила 37 тысяч.