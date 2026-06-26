Якубовский: с 1 июля 2026 года биометрия дополнит сделки с недвижимостью

С 1 июля этого года в России появляется возможность оформлять электронные сделки с недвижимостью с применением биометрической идентификации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

«С 1 июля 2026 года в России появится дополнительный механизм для оформления электронных сделок с недвижимостью — с использованием биометрической идентификации. <…> В Единой биометрической системе используются изображение лица и запись голоса», — пояснил парламентарий.

Для дистанционного проведения сделки потребуется предварительная регистрация биометрических данных. Уточняется, что биометрия не отменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а служит дополнительным элементом верификации. В Госдуме сочли нововведение актуальным: такая мера способна создать дополнительный рубеж защиты от противоправных действий злоумышленников.

Ранее сообщалось о том, что в Москве и Подмосковье квартиры с агентами продаются на 30 дней быстрее.