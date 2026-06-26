Эквадор вырвал победу у Германии и прорвался в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Эквадора в драматичном поединке обыграла Германию (2:1) и пробилась в плей-офф чемпионата мира, заняв третье место в группе Е.

Латиноамериканцам ужасно не везло на турнире. Эквадор не смог поразить ворота Кот-д`Ивуара (0:1) и Кюрасао (0:0), нанеся в общей сложности четыре десятка ударов. Германия же обеспечила себе первое место в группе. Эквадору для прохода дальше нужна была только победа.

Уже на второй минуте Германия повела после гола Лероя Сане. Эквадору удалось быстро ответить точным ударом Нильсона Ангуло. Развязка наступила на 77-й минуте. В сутолоке после подачи углового Гонсало Плата проткнул мяч в ворота.

Из группы Е в плей-офф вышли три команды: Германия вышла с первого места, Кот-д`Ивуар, обыгравший Кюрасао (2:0) со второго, Эквадор с третьего. По текущему рейтингу третьих мест понятно, что южноамериканская команд проходит в любом случае.

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