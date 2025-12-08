Еще один канадский тренер покинул «Трактор»

Канадский специалист руководил командной после того, как в отставку ушел его соотечественник Бенуа Гру.

Рише не удалось стабилизировать игру команды. Прошлогодний финалист Кубка Гагарина потерпел четыре поражения подряд. В воскресенье, 7 декабря, челябинцы на своей площадке крупно проиграли московскому «Динамо» — 4:8.

Недавно в тренерский штаб «Трактора» вошли Евгений Корешков и Сергей Зубов. СМИ предполагают, что один из этих специалистов может быть назначен на пост главного тренера. «Трактор» обещает определиться с кандидатурой нового наставника в течение ближайшей недели.

В настоящее время «Трактор» с 35 очками в 36 матчах занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.

Ранее олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис дал совет нападающему «Металлурга» Евгению Кузнецову.