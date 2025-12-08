Еще один канадский тренер покинул «Трактор»
Фото: [ХК «Трактор»]
Челябинский «Трактор» сообщил об уходе Рафаэля Рише, исполнявшего обязанности главного тренера.
Канадский специалист руководил командной после того, как в отставку ушел его соотечественник Бенуа Гру.
Рише не удалось стабилизировать игру команды. Прошлогодний финалист Кубка Гагарина потерпел четыре поражения подряд. В воскресенье, 7 декабря, челябинцы на своей площадке крупно проиграли московскому «Динамо» — 4:8.
Недавно в тренерский штаб «Трактора» вошли Евгений Корешков и Сергей Зубов. СМИ предполагают, что один из этих специалистов может быть назначен на пост главного тренера. «Трактор» обещает определиться с кандидатурой нового наставника в течение ближайшей недели.
В настоящее время «Трактор» с 35 очками в 36 матчах занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.
