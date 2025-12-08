Олимпийский чемпион Каспарайтис рассказал, как преодолел проблемы с алкоголизмом

Бывший защитник клубом НХЛ и сборной России, олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис в интервью «Спортсу» рассказал, как преодолел проблемы с алкоголизмом.

По его словам, в 1994 году он осознал, что болен, и пошел в сообщество анонимных алкоголиков. Каспарайтис считает, что эта болезнь может коснуться любого человека, и для ее преодоления нужна помощь других людей.

Известный хоккеист подчеркнул, что не нужно стыдиться этой проблемы. Каспарайтис отметил, что многие хоккеисты после карьеры умирали от алкоголя или других зависимостей, стыдясь в них признаться, потому что это выдало бы в них слабого человека. Он считает, что, наоборот, нужно быть сильным человеком, чтобы признать проблему и попросить помощи.

«У меня в жизни многое было, я отец шестерых детей. Но чем я горжусь, так это тем, что признал себя больным человеком в плане выпить и поторчать. И это мое главное достижение в жизни. Если бы не было его, не было ни детей, ни семьи, ни карьеры. У меня не было бы ничего. Меня в живых уже могло не быть. И что бы потом люди писали? Дарюс был классным чуваком, но спился и умер где-то в подвале», — сказал Каспарайтис.

Он заявил, что уже почти 15 лет не употребляет алкоголь, но продолжает работать над собой и по-прежнему посещает сообщество анонимных алкоголиков.

Каспарайтис сказал, что не знает, какие проблемы есть у нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, но заявил, что спасти себя он может только сам, если осознает, что болен.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получал четырехлетнюю дисквалификацию за кокаин в допинг-пробе. О проблемах хоккеиста с алкоголем намекал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

