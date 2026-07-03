«Еще один счастливый день нашего лета»: Зепюр Брутян показала счастливое фото с сыном

Зепюр Брутян, жена звезды «Мажора» Павла Прилучного, продолжает радовать поклонников теплыми семейными кадрами, передает Super. На этот раз актриса вместе с трехлетним сыном отправилась в парк развлечений.

Фотографию с мальчиком Зепюр разместила в личном блоге. Подпись к снимку была лаконичной, но очень трогательной: «Еще один счастливый день нашего лета». Судя по всему, день действительно удался.

Поклонники сразу же отреагировали на пост. Они оставили множество восхищенных комментариев. Многие отметили, что сын Брутян с каждым днем все больше становится похожим на своего знаменитого отца.

Напомним, что Зепюр и Павел вместе уже почти четыре года. Их свадьба состоялась в августе 2022 года. Несмотря на плотный график работы, супруги стараются проводить время вместе и регулярно радуют фанатов семейными публикациями.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце уехала с детьми от Павла Прилучного из России.