Агата Муцениеце уехала с детьми от Прилучного из России

Актриса прогуливается по рижской набережной и делится с подписчиками живописными снимками. Впервые после третьих родов она продемонстрировала фигуру на пляже. Для прогулки Агата выбрала спортивный образ — топ и велосипедки. Агата регулярно посещает тренажерный зал и придерживается интенсивного графика тренировок.

Однако отдых не обошелся без конфликтов. Во время шоппинга в Риге у Муцениеце произошла ссора с дочерью. Поводом стала сумма, которую мать выделила на покупки. 14-летняя девочка осталась недовольна ₽44,5 тыс. Муцениеце сравнила ее с дочерью Виктории Бони, Анджелиной, которая, по ее словам, привыкла к роскоши. Актриса отметила, что ее дети знают цену деньгам и не требуют чрезмерного.

Ранее актер Павел Прилучный рассказал, что живет неподалеку от бывшей жены Агаты Муцениеце.