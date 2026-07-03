Иноагент Поперечный пожаловался на дорогую жизнь в Америке

Комик Данила Поперечный*, покинувший Россию весной 2022 года вместе с женой Полиной Чистяковой, обосновался в Калифорнии. Пара снимает дом с бассейном в Лос-Анджелесе. Артист регулярно делится с подписчиками деталями своей жизни за океаном и не скрывает финансовых трудностей, передает The Voice.

В одном из недавних интервью Поперечный признался, что счет за электричество в США составляет около $500 в месяц. При этом солнечные панели на доме генерируют больше энергии, чем нужно, и излишки он продает городу.

На жизнь в Лос-Анджелесе Поперечному требуется ₽1 млн в месяц. Львиная часть этой суммы уходит на аренду недвижимости — около $13 тысяч (более ₽37 тысяч). По словам комика, продукты питания в США стоят практически так же, как и в Москве. Однако порядок и комфорт в Лос-Анджелесе и столице России разительно отличаются.

Культурные различия тоже стали для юмориста сюрпризом. Особенно его поразила ситуация, когда он стал свидетелем того, как мужчина справлял нужду прямо на Аллее славы в Голливуде.

«Это не город, а помойка. Но, когда ты здесь уже живешь и происходит ассимиляция, ты начинаешь не то, что свыкаться с проблемами, но понимать, как тут все устроено. Классная Америка из фильмов тоже есть, но это идет бок о бок с ужасом», — рассказал Поперечный.

Несмотря на все трудности, Данила не теряет надежды вернуться домой. Он заявил, что любит Россию и считает ее своим домом. По его словам, из-за переезда он не должен менять свою идентичность.

Ранее сообщалось, что комик-иноагент Максим Галкин* выступил на частном мероприятии в Монако и спел песню на украинском языке.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.