Еще одна модельная библиотека открылась в Подмосковье, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Учреждение стало уже восемнадцатым в регионе.

По словам главы министерства Василия Кузнецова, речь идет о Центральной библиотеке им. И. Ф. Горбунова в Ивантеевке. Она также стала второй модельной библиотекой в городе.

В учреждении провели ремонт, установили мультимедийное оборудование и новую мебель, оборудовали wi-fi, а также обустроили музейную зону «Гостиная Горбунова». Она посвящена актеру Александринского театра Ивану Горбунову, который родился в Ивантеевке.

«Это пример бережной работы учреждений с Культурными кодами, когда современные пространства подчеркивают свою идентичность, рассказывают жителям о знаменитых земляках — важная работа», – отметил министр.

Для библиотеки было закуплено более 3,7 тысячи экземпляров книг.