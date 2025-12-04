Еще одна российская теннисистка сменила спортивное гражданство

Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила в соцсетях, что будет представлять со следующего сезона Австрию.

Она написала, что австрийское правительство удовлетворило ее просьбу о предоставлении гражданства.

«Австрия — место, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома. Мне очень нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. В связи с этим с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере», — заявила Потапова.

24-летняя Анастасия Потапова завершила сезон на 51-м месте в рейтинге WTA. Высшей позицией в карьере теннисистки было 21-е место. Потапова выиграла в WTA-туре три турнира в одиночном разряде и заработала более $5,3 млн.

Ранее о смене спортивного гражданства сообщила теннисистка Камилла Рахимова, которая будет выступать за Узбекистан.