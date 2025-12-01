Выступавшая за Россию теннисистка Рахимова сменила спортивное гражданство

Выступавшая за Россию теннисистка Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан, сообщила Федерация тенниса Узбекистана.

В пресс-релизе ФТУ отмечается, что семья Камиллы имела тесные связи с Узбекистаном. Спортсменка родилась в Екатеринбурге в 2001 году, но ее мама, Руфина Ялалова, в юности выступала за Узбекскую ССР, а старший брат теннисистки родился в Ташкенте.

Камилла Рахимова занимает 112-е место в одиночном рейтинге WTA. За карьеру теннисистка не выиграла ни одного турнира под эгидой ассоциации, соотношение побед и поражений в матчах — 243/186. За карьеру Рахимова заработала более $3 млн призовых, ее наивысшей позицией в рейтинге было 60-е место.

ФТУ назвала переход Рахимовой стратегическим усилением национальной сборной, которое должно вывести страну на новый уровень конкуренции.

