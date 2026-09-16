Шлагбаум во дворе: пошаговая инструкция, как избежать штрафа и демонтажа
Член комитета Мособлдумы Раев: самовольный монтаж шлагбаума обернется штрафом
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Шлагбаум во дворе — удобно и безопасно, но только если установлен по закону. Самовольный монтаж обернется штрафом и предписанием снести конструкцию за свой счет. Депутат Мособлдумы Михаил Раев рассказал ТАСС, какие этапы нужно пройти.
Первый и самый важный шаг — согласие соседей. На общем собрании собственников за установку и ввод конструкции в эксплуатацию должны проголосовать не менее двух третей жильцов. Без этого двигаться дальше нельзя.
Второй этап — документальное оформление земельного участка, то есть двора, в собственность жильцов.
Третий — получение одобрений. Потребуется согласие местной администрации, ГИБДД, пожарной охраны и коммунальных служб.
Четвертый — подготовка пакета документов. В него входят протокол общего собрания, техническая документация на шлагбаум и выписка на земельный участок. Все это подается в администрацию муниципалитета.
Но даже при наличии всех бумаг неправильно установленная конструкция создаст проблемы. Раев перечислил три обязательных условия:
- Беспрепятственный проезд спецтехники. Машины скорой помощи, пожарные, полиция и коммунальные службы должны проезжать без задержек.
- Безопасность. Конструкция должна быть оснащена элементами защиты, например фотоэлементами.
- Надежность. Шлагбаум устанавливается на прочное бетонное основание.
По словам депутата, правильное оформление документов и соблюдение технических норм уберегут от штрафов и необходимости демонтировать конструкцию за свой счет.
До этого сообщалось, что Московский регион в лидерах по размеру автокредитов.