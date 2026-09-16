Шлагбаум во дворе: пошаговая инструкция, как избежать штрафа и демонтажа

Шлагбаум во дворе — удобно и безопасно, но только если установлен по закону. Самовольный монтаж обернется штрафом и предписанием снести конструкцию за свой счет. Депутат Мособлдумы Михаил Раев рассказал ТАСС , какие этапы нужно пройти.

Первый и самый важный шаг — согласие соседей. На общем собрании собственников за установку и ввод конструкции в эксплуатацию должны проголосовать не менее двух третей жильцов. Без этого двигаться дальше нельзя.

Второй этап — документальное оформление земельного участка, то есть двора, в собственность жильцов.

Третий — получение одобрений. Потребуется согласие местной администрации, ГИБДД, пожарной охраны и коммунальных служб.

Четвертый — подготовка пакета документов. В него входят протокол общего собрания, техническая документация на шлагбаум и выписка на земельный участок. Все это подается в администрацию муниципалитета.

Но даже при наличии всех бумаг неправильно установленная конструкция создаст проблемы. Раев перечислил три обязательных условия:

Беспрепятственный проезд спецтехники. Машины скорой помощи, пожарные, полиция и коммунальные службы должны проезжать без задержек.

Безопасность. Конструкция должна быть оснащена элементами защиты, например фотоэлементами.

Надежность. Шлагбаум устанавливается на прочное бетонное основание.

По словам депутата, правильное оформление документов и соблюдение технических норм уберегут от штрафов и необходимости демонтировать конструкцию за свой счет.

До этого сообщалось, что Московский регион в лидерах по размеру автокредитов.