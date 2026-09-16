«Спартак» решил продлить контракт с защитником Джику

Настоящее соглашение действует до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. По данным источника, красно-белые предложили Джику подписать новый контракт до 2029 года на улучшенных условиях, и защитник сборной Ганы ответил согласием.

Джику перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года из «Фенербахче» за €2,5 млн. В общей сложности 32-летний защитник провел за красно-белых 38 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко полностью оправился от последствий болезни и готов принять участие в матче против «Факела», который пройдет 16 сентября на «Лукойл Арене».