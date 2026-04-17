ЭСК признала ошибочным удаление игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

В 24-м туре РПЛ на 79-й минуте Педро получил красную карточку после столкновения с игроком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Оба игрока стремились сыграть в мяч, но Педро попал ногой по голени сопернику. Карасев после видеопросмотра удалил бразильца.

ЭСК посчитала решение арбитра слишком строгим.

«Игрок „Зенита“ Педро действовал в опасной манере, выставив шипы вперед, однако в его действиях отсутствовала высокая интенсивность. Игрок „Краснодара“ Эдуард Сперцян, делая полный замах при попытке ударить по мячу, не сыграл в мяч, что придало эпизоду дополнительную интенсивность», — говорится в решении ЭСК.

Комиссия считает, что правильным решением было бы назначить штрафной и ограничиться желтой карточкой для Педро.

Матч «Зенит» — «Краснодар» закончился со счетом 1:1. Команды сохранили статус-кво в борьбе за чемпионство: за шесть туров до конца южане опережают петербуржцев на один балл.