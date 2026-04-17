Загадочные «звенящие облака» в Подмосковье: жители заметили массовый вылет комаров-звонцов — биологи объяснили феномен

Посетители национального парка «Лосиный остров» публикуют в Сети кадры необычного природного феномена. Над лесными просеками и полянами, по их свидетельствам, поднялись густые «звенящие облака». Как выяснил корреспондент REGIONS, на самом деле это миллионы комаров-звонцов вышли из зимнего оцепенения и приступили к своему брачному танцу. Биолог Екатерина Авсеева рассказала, стоит ли опасаться этих насекомых первым грибникам и туристам, которые уже начали выбираться в подмосковные леса.

Главный вопрос, который тревожит любителей пеших прогулок: необходимо ли запасаться репеллентами? Биолог Екатерина Авсеева спешит успокоить. По ее словам, в отличие от обычных кровососущих комаров, звонцы абсолютно безвредны для человека. Поскольку этим насекомым не требуется кровь для продолжения рода, уточняет специалист, они не кусают ни людей, ни животных, а следовательно, не переносят опасных инфекционных заболеваний.

«Взрослые особи комаров-звонцов вообще не питаются. Их ротовые органы недоразвиты, так как они им просто не нужны. Всю свою короткую жизнь — а она длится не более недели — они проводят за счет питательных веществ, накопленных на стадии личинки. Их единственная задача — дать потомство», — рассказала эксперт.

Как сообщили в пресс-службе «Лосиного острова», дружное появление звонцов из состояния оцепенения в середине апреля является надежным индикатором: почва и водоемы успели основательно прогреться. Многие ошибочно полагают, уточнили сотрудники организации, что эти насекомые зимовали в обычной спячке. На самом деле, по их информации, это не так. Период, который звонцы пережили в холода, специалисты именуют диапаузой. Речь идет, поясняют биологи, о временной приостановке физиологических процессов — своего рода «биологической паузе», которая помогает насекомым дождаться весны без вреда для себя.

«На самом деле у комаров нет настоящей спячки. У них наступает диапауза — состояние замедленного обмена веществ, помогающее пережить холода. Личинки и яйца спокойно зимуют во влажной почве или на дне водоемов, а как только появляются первые лужи и пригревает солнце, начинается активный процесс трансформации», — пояснили специалисты нацпарка.

Несмотря на устрашающий вид огромных роев, эти насекомые, как утверждают эксперты, выполняют важнейшую роль в экосистеме Подмосковья. Для насекомоядных пернатых, которые сейчас как раз возвращаются из южных регионов, звонцы становятся основой рациона и главным источником энергии перед периодом гнездования.

