Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по выдаче охотничьего билета почти 1 тыс. раз
Фото: [istockphoto.com/Drazen Zigic]
С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Выдача охотничьих билетов» более 900 раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга доступна для дееспособных граждан старше 16 лет, которые имеют постоянную или временную регистрацию в Подмосковье и не имеют судимости. Ее можно найти в разделе «Документы» – «Спецразрешения». Пользователи также могут подать заявление на прохождение тестирования знаний охотничьего минимума или аннулирование охотничьего билета.
