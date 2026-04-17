Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по выдаче охотничьего билета почти 1 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Выдача охотничьих билетов» более 900 раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для дееспособных граждан старше 16 лет, которые имеют постоянную или временную регистрацию в Подмосковье и не имеют судимости. Ее можно найти в разделе «Документы» – «Спецразрешения». Пользователи также могут подать заявление на прохождение тестирования знаний охотничьего минимума или аннулирование охотничьего билета.

