В Подмосковье подготовят водный транспорт к старту речной навигации

В Подмосковье ведется подготовка водного транспорта к работе в рамках нового речного сезона, он будет курсировать на трех речных маршрутах – в Коломне, Серпухове и Лыткарине. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ежегодно для обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей Подмосковья проводится подготовка речного транспорта. В рамках мероприятий специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы и подходы к ним», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, члены экипажей также пройдут инструктажи об особенностях работы на речных судах, в том числе по технике безопасности. Специалисты проведут диагностику и настройку судовых двигателей, проверку корпуса судна на наличие дефектов и его ремонт и не только.

В ведомстве уточнили, что первым в 2026 году станет маршрут в Лыткарино, его запустят с 25 апреля. Оставшиеся два начнут работать с 1 мая.

