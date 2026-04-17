В Одинцовском техникуме провели чемпионат «Абилимпикс-2026» по информационной безопасности

В Одинцовском техникуме в рамках XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс-2026» провели соревнования по компетенции «Информационная безопасность», его участниками стали школьники и студенты. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что им предстояло выполнять действия с использованием VPN-систем корпоративного класса, в том числе настройку и проверку работоспособности VPN-сети на существующей и вычислительной инфраструктуре. Победу одержали школьница Калашникова Дарья (Образовательный комплекс №11, г.о. Пушкинский) и студент Семенищев Денис (Одинцовский техникум).

