Дочь Виктории Бэкхэм трогательно поздравила мать с днем рождения

Бывшая звезда Spice Girls , британская певица Виктория Бекхэм отпраздновала свой 52-й день рождения в кругу самых близких людей, выбрав для этого теплый и солнечный Майами, где семья проводит много времени.

Накануне торжества именинница отправилась на ужин в шикарный ресторан Casadonna, куда пришли ее муж Дэвид Бекхэм и их дети, чтобы отметить это событие в уютной атмосфере при свечах, сообщает Super.ru.

Главный сюрприз для Виктории подготовила ее 14-летняя дочь Харпер, которая, судя по всему, унаследовала от матери не только чувство стиля, но и умение делать трогательные подарки. Во время ужина девочка преподнесла имениннице большой белый торт, украшенный золотой свечой, и этот момент, полный нежности и любви, не остался незамеченным.

Сама Виктория поделилась видео и фотографиями в своих социальных сетях, сопроводив публикацию коротким, но очень теплым комментарием: «Очень тебя люблю, Харпер», который растопил сердца миллионов поклонников.

Отношения Виктории с младшей дочерью, как отмечают инсайдеры и поклонники, действительно особенно близкие: Харпер часто проводит время как с мамой, так и с отцом, и семья регулярно появляется вместе на различных мероприятиях, а также делится трогательными моментами из жизни в соцсетях.

Примечательно, что незадолго до дня рождения Виктория впервые публично прокомментировала непростые отношения со своим старшим сыном Бруклином, с которым у нее возник конфликт из-за его невесты Николы Пельтц.

Ранее стало известно, как Елизавета II отчитала Меган Маркл из-за хамства в отношении прислуги.