Сын Симоньян рассмешил подписчиков своими версиями русских пословиц

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая обычно крайне редко балует публику появлением своих детей в социальных сетях, на этот раз сделала исключение и показала своего сына, рожденного в браке с недавно ушедшим из жизни режиссером Тиграном Кеосаяном, сообщает Womanhit.ru.

11-летний мальчик впервые стал героем маминого блога, и это появление вызвало огромный интерес у подписчиков, которые давно хотели увидеть наследников известной журналистки.

Симоньян подошла к вопросу творчески и устроила для сына настоящее мини-шоу с русскими пословицами и поговорками. Однако, как выяснилось, классическая народная мудрость оказалась для мальчика еще неизведанной тропой — он не смог вспомнить ни одной правильной версии.

Зато, как это часто бывает у детей, ребенок проявил незаурядную фантазию и предложил свои, совершенно оригинальные варианты окончаний известных фраз.

Например, на известную пословицу «В Тулу со своим самоваром...» мальчик бодро ответил: «...поеду», чем вызвал улыбку у мамы и, вероятно, у всех, кто смотрел это видео. Фразу «Не откладывай на завтра то, что можно сделать...» он закончил неожиданным «послезавтра».

Но настоящий фурор произвели его версии классических поговорок: «С волками жить — не тужить», «Цыплят по осени больше нет» и «Не родись красивой, а родись ревнивой».

Симоньян, комментируя ответы сына, с иронией отметила его альтернативные окончания, но, судя по тону, была скорее растрогана, чем рассержена.

Подписчики, в свою очередь, разделились на два лагеря: одни с умилением отметили, что мальчик очень милый и невероятно похож на своего покойного отца Кеосаяна — те же глаза, та же мимика и выражение лица. Другие же выразили легкое беспокойство по поводу того, что современные дети, даже из интеллигентных семей, не знают элементарных пословиц и поговорок, и призвали Симоньян уделить больше внимания народной культуре.

