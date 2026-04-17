В Можайске проведут капремонт корпуса и мастерских техникума

На улице Мира, д.95А, к.2 в Можайске продолжается капитальный ремонт учебно–производственного корпуса и мастерских (корпус Б) Можайского техникума, подрядчик ведет заполнение оконных проемов, кровельные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2026 году. Специалисты ведут общестроительные работы, ремонт кровли, устройство стяжки пола, сантехнические и отделочные работы, устройство инженерных сетей и не только. Площадь здания составляет более 6 тыс. кв. м, в нем установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.