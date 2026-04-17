Педагоги из Московской области обсудили опыт реализации программ наставничества в образовательных организациях

16 апреля на базе Красногорской гимназии №2 прошла Межмуниципальная педагогическая конференция «Наставничество — ключ к профессиональному росту молодого специалиста». Мероприятие, организованное Межмуниципальной эффективной методической службой Красногорска, собрало методистов, опытных учителей‑наставников и молодых педагогов из городских округов Красногорск и Власиха. Об этом сообщает пресс‑служба Министерства образования Московской области.

Участники конференции глубоко погрузились в вопросы реализации программ наставничества в образовательных организациях. В ходе встреч педагоги делились накопленным опытом, обсуждали нестандартные подходы к профессиональной поддержке начинающих коллег и анализировали эффективность различных форм взаимодействия.

Практическую часть конференции составил мастер‑класс по решению педагогических задач. Молодые специалисты под руководством наставников отрабатывали навыки анализа сложных учебных ситуаций, искали оптимальные пути выхода из них и обсуждали возможные стратегии поведения в нестандартных обстоятельствах.

Не менее важным аспектом мероприятия стали выступления молодых педагогов. Они откровенно рассказали о своих первых успехах в профессии, поделились переживаниями и обозначили трудности, с которыми сталкиваются на начальном этапе карьеры. Это позволило наставникам лучше понять актуальные потребности начинающих коллег и скорректировать подходы к их сопровождению.

Развитие наставничества в регионе идет в рамках проекта «Эффективная методическая служба». Инициатива направлена на совершенствование методик работы с молодыми педагогами, расширение форм наставничества и повышение престижа учительской профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о колледжах региона, вошедших в топ по трудоустройству выпускников.