Политолог Алексей Мартынов заявил, что объявление командования Оперативной группы российских войск (ОГРВ) персонами нон грата — это грубая провокация и нарушение всех правовых соглашений. Эксперт напомнил: российские военные находятся в Приднестровье на законных основаниях, согласно договору 1992 года «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу позволил себе заявить, что российские бойцы якобы пребывают в регионе незаконно. Мартынов парировал: чиновник либо некомпетентен, либо сознательно искажает факты. По словам политолога, решение Кишинева — это не просто дипломатический демарш, а часть плана по дестабилизации отношений с Москвой. И разработан этот план не в Молдавии, а на Западе.

Действия Кишинева, по его мнению, ведут к прямой эскалации. В то время как Россия строго соблюдает взятые на себя обязательства, молдавские власти идут на поводу у западных кураторов, готовых в любой момент поджечь спящий конфликт.

