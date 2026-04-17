Источник чистоты для тысяч жителей: в Левково обновили водозаборный узел

В прошлом году объект прошел полную модернизацию: заменили внутриплощадочные инженерные сети, отремонтировали здание насосной станции, реконструировали павильоны двух скважин с обновлением оборудования, очистили и обработали два резервуара чистой воды, а также благоустроили прилегающую территорию. В результате производительность ВЗУ №42 увеличилась в 2,5 раза.

Во время визита Анна Дунаева пообщалась с местными жителями и лично проверила качество воды в одной из квартир. Депутат отметила, что вода стала заметно чище и больше не оставляет осадка.

За период 2022–2025 годов в округе реконструировали шесть водозаборных узлов. В текущем году запланированы работы еще на шести ВЗУ, а также реконструкция 16 участков сетей холодного водоснабжения общей протяженностью 10,5 км. Благодаря этим мерам улучшится качество водоснабжения для 160 тыс. жителей.