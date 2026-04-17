Более 10 тыс. жителей Московской области получили помощь в рамках Декады милосердия

С 1 по 15 апреля 2026 года в регионе состоялась традиционная Декада милосердия, приуроченная к Светлому Христову Воскресению. Инициатива, организованная Министерством социального развития Московской области, превратилась в масштабное общественное движение: вокруг идеи поддержки нуждающихся сплотились профессиональные соцработники, энергичная молодежь и опытные «серебряные» волонтеры.

Результатом двухнедельной работы стали ощутимые перемены в жизни более 10 тыс. жителей области — тех, кто особенно нуждается в заботе: одиноких пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, людей с ограниченными возможностями здоровья и семей, столкнувшихся с непростыми жизненными обстоятельствами.

По словам Андрея Кирюхина, министра социального развития Московской области, свыше 1000 добровольцев — от студентов колледжей до представителей «серебряного» возраста — объединились ради общей цели. Центральным блоком программы стали акции бытовой помощи с говорящими названиями: «Чистый дом», «Чистый двор» и «Чистые окна». Волонтеры и специалисты соцслужб приходили к тем, кому сложно справляться с домашними делами самостоятельно, и буквально преображали пространство вокруг: отмывали окна, наводили порядок в квартирах и убирались на придомовых территориях.

Особой строкой в программе Декады прошла поддержка участников специальной военной операции. В Социальных центрах региона продолжали шить постельное белье, изготавливать специальные госпитальные подушки и формировать гуманитарные грузы для отправки на передовую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о колледжах региона, вошедших в топ по трудоустройству выпускников.