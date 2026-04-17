Педагоги Московской области обсудили актуальные направления развития образования

16 апреля в Российской академии образования прошел День Московской области в рамках V Международной ассамблеи «Уроки единства». Мероприятие объединило более 120 педагогов и экспертов в сфере образования, став значимой площадкой для профессионального диалога и обмена опытом. Об этом сообщает пресс‑служба Министерства образования Московской области.

Ключевым событием дня стало пленарное заседание с участием первого заместителя министра образования Московской области Анны Гребцовой. В своем выступлении она обозначила стратегические приоритеты развития региональной образовательной системы. Особое внимание было уделено формированию единого образовательного пространства, обеспечению стабильно высокого качества обучения и созданию среды, в которой каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал.

В ходе оживленных дискуссий участники глубоко погрузились в обсуждение актуальных направлений, определяющих будущее образования в регионе. Значительная часть разговора была посвящена совершенствованию математического и естественно‑научного образования. Педагоги делились опытом внедрения инновационных методик, помогающих пробудить у школьников интерес к точным и естественным наукам и добиться более высоких результатов в этих дисциплинах.

Отдельный блок программы был посвящен дошкольному образованию. Эксперты и педагоги обменялись мнениями о современных методиках воспитания и развития детей раннего возраста. В дискуссии затронули роль семьи в формировании личности ребенка и значение образовательной среды как ключевого фактора его гармоничного развития.

