ЕСПЧ отклонил жалобу Киркова, которую он подавал на Литву

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, которая касается запрета на въезд в Литву, сообщили РИА Новости.

Отмечается, что причиной отказа является поддержка Киркоровым действий России в Крыму и Севастополе, а также заявление певца, в котором тот ранее назвал себя представителем президента России Владимира Путина на сцене.

Киркова внесли в «черный список» Литвы в январе 2021-го года. В Министерстве иностранных дел республики сообщали, что певец во время посещения Крыма целенаправленно отрицал территориальную целостность и независимость Украины.

В июле 2021-го года артист обжаловал решение Вильнюсского окружного административного суда о пятилетнем запрете на въезд в Литву.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) представляет собой международный судебныйорган, юрисдикциякоторого распространяется на все государства — члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, включающий все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.

Киркоров один из российских артистов, поддержавший Владимира Путина после начала специальной военной операции и не уехавший их России. В декабре 2023-го года его имя появилось в контексте «голой вечеринки», которую в одном из московским клубов устроила блогер Анастасия Ивлеева.

Ранее российский певец Юрий Лоза назвал причину ухода зрителей с концерта Александра Серова в Угличе.