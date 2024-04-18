Певец Лоза назвал причину ухода зрителей с концерта Серова в Угличе

На недавнем выступлении певца Александра Серова в Угличе зрители стали покидать зрительный зал, не дожидаясь финала концерта. По словам композитора и певца Юрия Лозы, данный инцидент является тревожным звоночком. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что в ходе выступления артиста может возникнуть много сторонних факторов, не зависящих от него, которые заставят зрителей покинуть зал в разгар концерта. Так, это может быть болезнь выступающего, проблемы со звуком.

По мнению Юрия Лозы, в действительности певцу следует задуматься о качестве своей работы лишь в том случае, если он уверен в техническом обеспечении своего выступления.

Он подчеркнул, что следует вести поиск реальных причин случившегося, делать выводы, чтобы в дальнейшем не допустить аналогичных инцидентов.