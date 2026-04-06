«Эти кудри теперь очень идут»: поклонники оценили преображение Светланы Ходченковой

Звезда «Викинга» и «Любви в большом городе» Светлана Ходченкова решила поэкспериментировать с внешностью и отказалась от привычных гладких длинных волос. В соцсетях она опубликовала снимки с новым «кучерявым» образом, которые мгновенно собрали восторженные отклики поклонников, сообщает Super.ru.

На опубликованных кадрах звезда предстала в джинсах, белой рубашке и длинном пальто, дополнив лук солнцезащитными очками. Главное изменение, конечно, прическа: вместо прежних прямых локонов — мягкие, объемные кудри, которые преобразили актрису до неузнаваемости.

Подписчики пришли в восторг: «Эти кудри теперь очень идут», «Какое сходство с Ванессой Паради», «Достойный образ скромного миллиардера», «Как стильно, вау!» — написали они.

Ходченкова не впервые удивляет поклонников переменами. Актриса известна своей любовью к экспериментам, но в последнее время она особенно активно меняет не только имидж, но и личную жизнь. В прошлом году Ходченкова вышла замуж — это ее второй брак. Первым супругом был актер Владимир Яглыч, с которым она прожила пять лет.

