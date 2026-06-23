«Умрешь от ожирения»: 150-килограммовая россиянка спаслась от врачей-садистов и хейта в Сеуле

Россиянка весом 150 килограммов рассказала MK.RU , почему перестала бороться с собой и как справилась с травлей, которая преследовала ее с пяти лет. Девушка, скрывающая свое русское имя под псевдонимом Сан, переехала в Южную Корею, где впервые почувствовала себя комфортно. В откровенном монологе она поделилась опытом издевательств в детстве, отношениями с врачами и близкими, а также объяснила, почему еда стала для нее единственным источником безопасности.

Сан впервые почувствовала себя «не такой» в пять лет. В детском саду подруги клеили переводные татуировки на животы, а ей посоветовали этого не делать из-за «круглого живота». Позже издевательства перешли в школу, где одноклассники не упускали случая подколоть. С тех пор у девочки сформировалось ощущение, что она ужасно жирная и заслуживает такого отношения.

Семья пыталась помочь, но чаще всего это приносило только новую боль. Мама водила дочь по врачам, диетологам, эндокринологам, а дома ограничивала в еде: запрещала хлеб, курицу, необезжиренные йогурты. «По ночам я воровала еду из холодильника, потому что хотела есть. Мой голод был эмоциональным, еда стала единственным способом получить комфорт», — вспоминает Сан.

Особенно тяжелым оказался опыт пребывания в институте, где лечили расстройства пищевого поведения. Сан попала туда в 15 лет: сухой обезжиренный творог на завтрак, суп без мяса на обед, яблоко и овощи на ужин. Общая калорийность рациона составляла 500-800 килокалорий, воды давали мало. На тренировках девочки блевали на беговых дорожках. За три недели Сан потеряла 9 килограммов мышечной массы и ни грамма жира.

Врачи, вместо помощи, часто осуждали. В 10 лет гинеколог поставила ее на весы и начала отчитывать, что она толстая и умрет от ожирения. «Как тебе не стыдно перед одноклассниками?» — помнит слова врача Сан. Позже учеба в Германии обернулась еще одним кругом школьного буллинга, из-за которого развилась клиническая депрессия.

Сейчас Сан живет в Сеуле. В Корее она впервые почувствовала облегчение. Здесь много плюс-сайз-брендов, молодежь носит оверсайз, а за оскорбления на улице можно получить штраф или даже срок.

«В России я слышала глумления с 11 лет, до сих пор, когда приезжаю домой, мне могут крикнуть обидное вслед. В Корее мне стало легче сниматься на публике, никто не угорает над тобой», — отмечает девушка.

Она признается, что за полтора года в Корее услышала больше комплиментов, чем за всю жизнь в России.

Блог Сан, где она честно рассказывает о своей жизни, собрал много хейта. Ей писали, что она не доживет до 25, сравнивали с «КамАЗами» и БТРами, присылали мерзкие картинки. Но есть и хорошее — девушка стала проводить авторские туры для полных людей, учитывая их потребности. В этих турах прорабатывают логистику так, чтобы не было активностей с ограничениями по весу и размеру.

Сейчас Сан больше не пытается активно худеть. Она осознала, что борьба с весом была насилием над собой. Вместо диет она занимается ментальным здоровьем, учится заботиться о теле, пьет витамины, ест больше овощей и белка.

«Надеюсь, когда разберусь с психологической проблемой, перестану искать в еде единственное спасение, тогда похудение пройдет гораздо легче», — заключает она.

Обида на семью, врачей и обидчиков осталась, но с мамой сейчас хорошие отношения.

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