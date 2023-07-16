Этнофестиваль прошел в парке «Раздолье» Одинцовского городского округа

«Суббота, дождь, первая мысль была – остаться дома, но я все-таки решила поехать на фестиваль. Прекрасная программа, все очень интересно, тем более что подготовили фестиваль сотрудники библиотек нашего округа. Хотелось бы, чтобы такие фестивали проходили чаще и как можно больше молодежи участвовало в них», — поделилась своими впечатлениями Светлана.