Этнофестиваль прошел в парке «Раздолье» Одинцовского городского округа
Фото: [Мария Петрова]
Второй год подряд в парке «Раздолье» проходит фестиваль «Этнофест: культурная мозаика народов России». Несмотря на дождь мероприятие все равно состоялось.
«Суббота, дождь, первая мысль была – остаться дома, но я все-таки решила поехать на фестиваль. Прекрасная программа, все очень интересно, тем более что подготовили фестиваль сотрудники библиотек нашего округа. Хотелось бы, чтобы такие фестивали проходили чаще и как можно больше молодежи участвовало в них», — поделилась своими впечатлениями Светлана.
Отмечается, что также в рамках фестиваля подвели итоги окружного конкурса профессионального мастерства среди библиотекарей. В этом году члены жюри первое место не присудили никому из конкурсантов, были очень строгие требования. Третье место разделили Анна Бочковская – библиотека №1 и Наталья Ерошкина – Лесногородская библиотека, лауреатом второй степени стала Ирина Сергеева, специалист Жаворонковской библиотеки.
«Сегодня в парке «Раздолье» проходит второй окружной фестиваль «Этнофест: культурная мозаика народов России», он направлен на сплочение всех народов, которые проживают на территории Российской Федерации и сохранение народных традиций и обычаев», — отметила Елена Хворостьянова, директор библиотечно-информационного и методического центра Одинцовского городского округа.