«Это безобразие!»: Тарасова обрушилась на судей после провала Гуменника на Олимпиаде

Известный российский тренер Татьяна Тарасова осталась недовольна оценками, которые судейская бригада выставила фигуристу Петру Гуменнику на Олимпийских играх 2026 года.

Как сообщает «Чемпионат», она не сдержала эмоций после выступления спортсмена.

«Так безобразно судят! Безобразно. Я рада, что я закончила работать», — заявила Тарасова.

На турнире в Италии Гуменник финишировал на шестой позиции. Сумма баллов за обе программы составила 271,21. Выше всех поднялся представитель Казахстана Михаил Шайдоров, завоевавший золотую медаль.

Ранее сообщалось о том, что Гуменник набрал на Олимпиаде больше баллов, чем на отборочном турнире в Пекин.