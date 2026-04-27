Во Франции уверены, что Сафонов выйдет в старте в матче с «Баварией»

Французское издание L'Equipe спрогнозировало стартовый состав ПСЖ на первый матч полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Матч пройдет 28 апреля в Париже.

По мнению авторитетного издания место в воротах французской команды займет российский голкипер Матвей Сафонов. Также на поле с первых минут должны выйти Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

Сафонов выиграл конкуренцию у Люка Шевалье и не уступает место в воротах с конца января, когда россиянин восстановился после травмы. Всего в нынешнем сезоне Сафонов провел 22 матча за ПСЖ во всех турнирах, пропустил 20 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

Голкипер оставил в неприкосновенности свои ворота в двух последних матчах чемпионата Франции против «Нанта» и «Анже». В обеих играх ПСЖ победил со счетом 3:0. У Сафонова было не слишком много работы, но он сумел сохранить концентрацию и не допустил ошибок.