«За 30 лет деятельности видел моменты намного хуже»: тренер «Авангарда» о драках в матче с «Локомотивом»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал две массовые драки, которые произошли по ходу второго матча полуфинальной серии против ярославского «Локомотива».

В первом и втором периодах матча вспыхивали потасовки, в которых принимали участие все находившиеся на льду игроки. Канадского специалиста не удивил такой настрой команд.

«Все получилось так, как мы и ожидали. Накал страстей, силовая борьба и увлекательное зрелище для болельщиков. Скажу, что за все 30 лет деятельности я видел моменты намного хуже, так что меня ничем не удивить», — сказал Буше.

Драка во втором периоде игры пошла на пользу «Авангарда». Сразу после нее омичи забросили две шайбы и переломили ход игры. Матч завершился со счетом 3:1 в их пользу. «Авангард» повел в серии 2-0 и следующие два матча проведет на своей площадке.