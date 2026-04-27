Жара в Кубке Гагарина: «Авангард» забрал второй гостевой матч, в котором было две массовые драки

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прошел второй полуфинальный матч Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». В горячем поединке омичи забрали вторую гостевую игру (3:1) и повели в серии (2-0).

«Локомотив» открыл счет в конце первого тайма. Отличился Андрей Сергеев после комбинации с Егором Суриным и Александром Радуловым. Тут же вспыхнула массовая стычка. В первый раз обошлось без особой грубости — перчатки никто не скидывал.

Но во втором периоде команды продолжили. На этот раз все было весомее, а Алексей Береглазов из «Локо» и Кирилл Долженков получили матч-штрафы — за то, что выскочили со скамейки поучаствовать в массовом мероприятии. Драка пошла на пользу омичам, которые вскоре после нее забросили две шайбы (Василий Пономарев и Дамир Шарипзянов).

В третьем периоде шайба Эндрю Потуральски в большинстве установила окончательный счет.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» оказался в очень непростом положении. Следующие два матча серии пройдут в Омске 28 и 30 апреля.

Ранее стал известен первый участник второго раунда плей-офф НХЛ: «Каролина» в четырех матчах обыграла «Оттаву».