«Лос-Анджелес» Панарина вылетел из плей-офф НХЛ после четырех поражений от «Колорадо»

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал известен еще один участник второго раунда плей-офф. «Колорадо Эвеланш» в четырех матчах обыграли «Лос-Анджелес Кингз», за которые выступает российский форвард Артемий Панарин.

В четвертой игре серии победители регулярного чемпионата «Лавины» одержали убедительную победу со счетом 5:1. Панарин и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.

Артемий Панарин был обменян в «Лос-Анджелес» из «Нью-Йорк Рейндежрс» по ходу сезона. В 26 матчах регулярного чемпионата за новую команду нападающий набрал 27 (9+18) очков. В четырех играх серии с «Колорадо» Панарин отметился двумя заброшенными шайбами и одним ассистом.

Ранее во второй раунд плей-офф НХЛ вышли «Каролина Харрикейнз», за которые выступают россияне Андрей Свечников и Александр Никишин.