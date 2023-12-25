«Это будет мегахит»: звезда «Слова пацана» раскрыл, что станет с героями во 2 сезоне сериала

«Разумеется, при подобном успехе надо делать второй сезон. Это раньше мы не умели делать продолжения, и все фильмы чем дальше шли, тем хуже становились. Сейчас все изменилось. Достаточно вспомнить, что «Брат 2» породил успех первого «Брата». Только благодаря продолжению он стал культовым. А «Слово пацана» я бы снимал до предела — пока создатели не выдохнутся. Герои могут идти по криминальной дороге дальше, можно показать, как они жили в 90-е годы», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».