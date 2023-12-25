«Это будет мегахит»: звезда «Слова пацана» раскрыл, что станет с героями во 2 сезоне сериала
Актер Светличный рассказал, выйдет ли продолжение сериала «Слово пацана»
Фото: [kinopoisk.ru]
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал настоящим событием года в мире кино — ему удалось собрать огромную армию поклонников и такое же количество недоброжелателей. Несмотря ни на что, проект не удалось запретить, и теперь всех интересует один вопрос — выйдет ли продолжение.
Кинокритик Александр Шпагин рассказал нам, может ли появиться второй сезон нашумевшей ленты.
«Разумеется, при подобном успехе надо делать второй сезон. Это раньше мы не умели делать продолжения, и все фильмы чем дальше шли, тем хуже становились. Сейчас все изменилось. Достаточно вспомнить, что «Брат 2» породил успех первого «Брата». Только благодаря продолжению он стал культовым. А «Слово пацана» я бы снимал до предела — пока создатели не выдохнутся. Герои могут идти по криминальной дороге дальше, можно показать, как они жили в 90-е годы», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Аналогичным мнением поделился актер Кирилл Светличный, сыгравший в «Слове пацана» одного из участников группировки «Универсам».
«Если все-таки продюсеры и режиссер захотят снимать второй сезон, то это будет мегахит. Все мое окружение, все знакомые и друзья хотят увидеть развитие героев, их дальнейшие поступки. Я думаю, что комсомолец Коневич станет влиятельным олигархом, бизнесменом, Марат оценит поступок этого героя, поймет, что Коневич — единственный человек, который сдержал свое слово. Остальные персонажи потеряли какую-либо власть на улице и начнут катиться по наклонной. Кощей, например, умрет от пагубных привычек», — рассказал артист.
Сам Марат, по мнению Кирилла, станет верным помощником Коневича и будет помогать ему во всем, чувствовать себя уверенно, подниматься по социальной лестнице. Пальто же выйдет из тюрьмы и с головой погрузится в криминал, у него завяжется конфликт с Маратом.
«Мне очень интересен и важен проект «Слово пацана. Кровь на асфальте». Я с большим удовольствием буду проходить пробы во второй сезон, если он будет. Хотел бы сыграть близкого друга Марата», — заключил наш собеседник.
Ранее звезда сериала «Слова пацана» рассказала о планах на проект.