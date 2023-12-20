«Раскрыть Люду еще глубже, понятнее»: звезда сериала «Слова пацана» рассказала о планах на проект

Несмотря на слив 8-й серии и последовавшие за ним пересъемки финала сериала «Слова пацана», обновленная версия заключительного эпизода выйдет в ту же дату, что и планировалось изначально. Заявление режиссера Жоры Крыжовникова об этом очень воодушевило фанатов, с нетерпением ждущих громкой премьеры.

Среди тех, кто дожидается выхода финала, и актриса Ксения Абдрафигина, сыгравшая в сериале роль Люды, подруги Кощея. Артистка рассказала нашему корреспонденту о впечатлениях от работы в проекте и его дальнейшей судьбе.

«Для меня это был хороший опыт, я осталась довольна съемочным процессом и результатом. Мне было легко и комфортно работать со съемочной группой, так как все было максимально профессионально», — призналась собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В данный момент Абдрафигина, по ее признанию, не знает, чего ожидать от финала, но в любом случае ждет его так же, как и все зрители. Она добавила, что если сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» продлят на второй сезон, то актриса не останется в стороне. Она готова сняться в последующих сезонах и уже определила для себя цель — показать своего персонажа более детально.

«Конечно, согласна раскрыть Люду еще глубже и понятнее для зрителя. Я думаю, после такого успеха зрители точно захотят продолжения, я бы тоже хотела», — отметила Абдрафигина.

Ранее актер Манько поделился мнением, что «Слово пацана» не продлят на второй сезон.