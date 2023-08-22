«Это было опасно»: актеры раскрыли секреты съемок фильма «Чижик-Пыжик возвращается»

По словам артиста, весь проект был пропитан любовью, начиная от режиссера и заканчивая водителем, доставлявшим команду на площадку.

«Все позитивно настроены, светлые добрые люди. Какое-то семейное отношение было, и это очень греет. Саша и Миша (Александра Бабаскина и Миша Мяло, исполнители главных ролей. — Прим. ред.), как по мне, очень талантливые молодые звездочки», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Ефремов поделился неординарным моментом, с которым столкнулся во время работы над проектом. После сложной бессонной ночи ему пришлось в экстренном порядке учиться управлять катером.

«Последний день, была очень длинная смена. Под утро мы должны были снимать кадр, где я веду катер, но я не умею его водить. Мне сказали, что я поведу его все равно, объяснили все. В 6 утра все сели в этот катер, я за рулем, и все поняли, что я не умею водить, это было достаточно опасно», — признался актер.

Своими впечатлениями поделилась с нами и исполнительница одной из ролей Вера Марченко.

«Я приезжала каждый раз в Питер, как в маленькое путешествие. Почти вся наша команда была питерская, и они всегда очень гостеприимно встречали, рассказывали об интересных местах, куда можно сходить в перерывах между съемками. Мы до сих пор со многими поддерживаем дружеские отношения, даже спустя год. Саша Бабаскина стала для меня открытием. Наблюдала и восхищалась, как она профессионально и свободно существует в кадре наравне со взрослыми», — отметила артистка.

Марченко довелось также примерить на себя еще одну роль. Она участвовала в постановке сцены с боем, в которой была задействована.

«Какое актерское счастье я ощутила, когда в итоге драка у нас вышла с первого дубля, а наш постановщик трюков подошел ко мне и сказал, что мне надо менять профиль, становиться актрисой боевиков», — вспоминает Вера.

Ранее режиссер рассказал о сложностях на съемках фильма «Квест».