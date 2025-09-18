«Это другое»: МОК отказался исключить Израиль из соревнований

Такой рекомендации от МОК добивался премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов», — говорится в заявлении МОК.

Также в МОК указали, что во время Олимпиады в Париже спортсмены Израиля и Палестины соревновались вместе, и это не вызвало никаких негативных последствий.

В 2022 году МОК рекомендовал федерациям по видам спорта отстранить Россию от международных соревнований. Позже в Лозанне рекомендовали допускать российских спортсменов в статусе нейтральных спортсменов, но ряд федераций проигнорировали второе пожелание МОК.