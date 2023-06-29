«Это история победителя»: Алексей Артюхин поздравил с победой самого сильного юношу Подмосковья

18-летний студент «Рошальского техникума» уже во второй раз получил звание абсолютного чемпиона Подмосковья по пауэрлифтингу среди юношей во всех весовых категориях и, соответственно, вновь стал самым сильным молодым человеком в регионе. Алексей Артюхин на своей странице в Telegram-канале подписал новость так: «Это история победителя».

В общем зачете парень поднял 627,5 кг. веса. Это присест со штангой, жим лежа и становая тяга. Соревнования по пауэрлифтингу – классическому троеборью сильнейших спортсменов Подмосковья прошло в Сергиево-Посадском городском округе.

Пауэрлифтингом Кирилл начал заниматься десять лет назад. Он пришел в спортзал, когда ему было всего семь. Сейчас юноша носит звание самого сильного в Московской области. Но среди его наград есть не только региональные. Парень становился победителем Первенства Центрального федерального округа. А еще получил бронзу на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу (силовому троеборью).

Кирилл намерен продолжить спортивную карьеру и по окончании «Рошальского техникума» поступить в профильный вуз. А еще парень мечтает выступить на Чемпионате мира.