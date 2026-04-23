В Солнечногорске на треть завершили капремонт «Радумльского Лицея-интерната»

В поселке Радумля городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт «Радумльского Лицея-интерната», строительная готовность объекта достигла 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы, их планируют завершить к сентябрю 2026 года. На объекте 39 специалистов и одна единица техники, они утепляют и облицовывают плиткой фасад, проводят отделочные, кровельные и электромонтажные работы.

Площадь здания составляет более 2,4 тыс. кв. м, в нем обновят фасад, кровлю, все внутренние помещения, инженерные сети и сантехнику, установят системы безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.